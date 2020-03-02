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Жители Иркутской области воровали железнодорожные детали

Жители Иркутской области воровали железнодорожные детали
Происшествия, 
Задержанным грозит лишение свободы

Двое жителей города Черемхово Иркутской области в течение нескольких дней разоборудовали установки дроссель-трансформаторов, расположенных на железнодорожном переезде перегона станции Забитуй-Черемхово. Отсюда они украли медные детали, которые затем сдавали в пункт приёма металлолома.


Правоохранители установили и задержали злоумышленников с поличным во время очередного преступления. Впоследствии проведены обыски к домах злоумышленников и в пунктах приёма металлолома. Украденное изъято. Общий ущерб составил более 55 тысяч рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража
 
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