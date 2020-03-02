В Забайкалье отца и сына осудили за незаконную охоту

Охотники применяли огнестрельное оружие и фонари



В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края суд вынес приговор в отношении двух местных жителей. Оба они признаны виновными в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), а один из них в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).



В ночь с 19 на 20 октября прошлого года отец и сын, находясь в пади «Солнечная», незаконно охотились. Они применяли огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом из автомата марки ОС-АК 74М и самозарядного карабина ВПО927, передвигались на автомобиле и использовали фонарь для поиска, ослепления и выслеживания диких животных.



Охота была пресечена во время рейда в лесу инспектором в области охраны окружающей среды совместно с сотрудником регионального управления Росгвардии.



Суд назначил наказание сыну в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей, а отцу – в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. В доход государства конфискованы орудия преступления – два огнестрельных оружия и патроны, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Приговор суда вступил в законную силу.

