 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Марта

01 Марта

Популярное

В Забайкалье отца и сына осудили за незаконную охоту

В Забайкалье отца и сына осудили за незаконную охоту
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Охотники применяли огнестрельное оружие и фонари

В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края суд вынес приговор в отношении двух местных жителей. Оба они признаны виновными в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), а один из них в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В ночь с 19 на 20 октября прошлого года отец и сын, находясь в пади «Солнечная», незаконно охотились. Они применяли огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом из автомата марки ОС-АК 74М и самозарядного карабина ВПО927, передвигались на автомобиле и использовали фонарь для поиска, ослепления и выслеживания диких животных.

Охота была пресечена во время рейда в лесу инспектором в области охраны окружающей среды совместно с сотрудником регионального управления Росгвардии.

Суд назначил наказание сыну в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей, а отцу – в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. В доход государства конфискованы орудия преступления – два огнестрельных оружия и патроны, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Приговор суда вступил в законную силу.
охота браконьерство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец на угнанной машине добрался до дома по льду реки
Забайкалец на угнанной машине добрался до дома по льду реки
Происшествия, 02.03.2020
Угонщик решил ехать по льду, чтобы остаться незамеченным
В Забайкалье отца и сына осудили за незаконную охоту
В Забайкалье отца и сына осудили за незаконную охоту
Происшествия, 02.03.2020
Охотники применяли огнестрельное оружие и фонари
Читинец украл деньги у соседа по палате
Читинец украл деньги у соседа по палате
Происшествия, 02.03.2020
Пациент прятал 11 тысяч в прикроватной тумбочке
Житель Бурятии убил беспутного брата
Житель Бурятии убил беспутного брата
Происшествия, 02.03.2020
Мужчина упрекал брата, что он не работает и не помогает матери
Житель Бурятии сядет на пять лет за наркотический подарок
Житель Бурятии сядет на пять лет за наркотический подарок
Происшествия, 02.03.2020
Мужчина хотел отправить наркотик брату в колонию
В Улан-Удэ водитель «Хонды» врезался в припаркованное авто
В Улан-Удэ водитель «Хонды» врезался в припаркованное авто
Происшествия, 02.03.2020
Водитель хотел уйти от удара с другим автомобилем
Улан-удэнка узнала мужа на видео с подозреваемыми в краже
Улан-удэнка узнала мужа на видео с подозреваемыми в краже
Происшествия, 02.03.2020
Двое молодых людей украли куртку сотрудника кафе и попали на камеры видеонаблюдения
Улан-удэнка получила 386 тысяч за обрушенный в квартире потолок
Улан-удэнка получила 386 тысяч за обрушенный в квартире потолок
Происшествия, 02.03.2020
Компенсацию морального и материального ущерба взыскали сразу с трёх виновных в коммунальной аварии
В Забайкальском крае с рельсов сошёл грузовой поезд
В Забайкальском крае с рельсов сошёл грузовой поезд
Происшествия, 02.03.2020
Повреждено около 380 метров железнодорожного полотна
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 5 человек
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 5 человек
Происшествия, 01.03.2020
Водитель «Пежо» выехал на «встречку» и столкнулся с рейсовым автобусом
В Улан-Удэ пенсионер забрал из банкомата чужие деньги
В Улан-Удэ пенсионер забрал из банкомата чужие деньги
Происшествия, 01.03.2020
До этого горожанка не убедилась в успешном завершении операции по внесению на счёт средств и ушла из магазина  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^