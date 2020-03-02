Читинец украл деньги у соседа по палате

Пациент прятал 11 тысяч в прикроватной тумбочке



В Чите в полицию поступило сообщение жителя Хилка о краже 11 тысяч рублей. Установлено, что мужчина находился на лечении в одной из больниц города. Деньги, которые могли понадобиться на лечение, он положил в прикроватную тумбочку, но позже обнаружил их пропажу.



Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили возможного подозреваемого. Он был задержан.



Выяснилось, что 40-летний читинец проходил лечение в одной палате с потерпевшим. В отсутствие мужчины, он украл деньги и потратил на собственные нужды.



В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ранее подозреваемый не попадался в поле зрения правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

