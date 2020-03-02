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Читинец украл деньги у соседа по палате

Читинец украл деньги у соседа по палате
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пациент прятал 11 тысяч в прикроватной тумбочке

В Чите в полицию поступило сообщение жителя Хилка о краже 11 тысяч рублей. Установлено, что мужчина находился на лечении в одной из больниц города. Деньги, которые могли понадобиться на лечение, он положил в прикроватную тумбочку, но позже обнаружил их пропажу.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили возможного подозреваемого. Он был задержан.

Выяснилось, что 40-летний читинец проходил лечение в одной палате с потерпевшим. В отсутствие мужчины, он украл деньги и потратил на собственные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ранее подозреваемый не попадался в поле зрения правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
кража больница
 
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