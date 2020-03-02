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Житель Бурятии убил беспутного брата

Житель Бурятии убил беспутного брата
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина упрекал брата, что он не работает и не помогает матери

Житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в убийстве своего брата. Трагедия разыгралась в прошлом году.

Мужчина, будучи уже нетрезв, вечером пришёл к гости к брату, который распивал спиртное со своей сожительницей. Когда алкоголь закончился, гость начал предъявлять брату претензии по поводу того, что он не работает, не помогает матери и злоупотребляет алкоголем.

На этой почве вспыхнула ссора. Гость, накопив обиду на брата, ударил его кулаком в бровь. Из носа потекла кровь. Брат пошёл к умывальнику и стал умываться. В этот момент нападавший ударил брата в затылок; в ситуацию попыталась вмешать сожительница хозяина дома, но её оттолкнули.

Помывшись, травмированный мужчина пошёл на выход. Однако брат догнал его на крыльце, схватил за одежду и сказал, чтобы он шёл спать. По этому поводу вновь произошла ссора, раненый снова получил кулаком по лицу. После все успокоились и разошлись. Около двух часов ночи мужчина умер на своём диване.

Мать мужчин встала на сторону обвиняемого сына. После смерти главы семейства именно он остался за отца, рано начал работать, следил за подсобным хозяйством. Она высказала мнение, что второй сын погиб не от ударов, а от сердечной недостаточности – ранее жаловался на боли в груди. Также мать сказала на суде, что сын помогал соседу ремонтировать крышу и упал. Женщина не исключила, что падение с высоты могло повлиять на состояние здоровья сына.

Это подтвердила и соседка. По её словам, примерно за пять дней до смерти мужчина жаловался на боль в спине и говорил, что упал с лестницы.

Сам подсудимый своей вины также не признавал.

Несмотря на это, суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.


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