В Улан-Удэ водитель «Хонды» врезался в припаркованное авто

Автомобиль «Toyota Platz», выезжая с прилегающей территории - со двора дома – попал на проезжую часть, где в этот момент двигалась машина «Honda Airwave».Водитель «Хонды», пытаясь избежать столкновения, ушёл влево и совершил столкновение с припаркованным возле дома автомобилем Toyota Land Cruiser.

Пострадавших в результате аварии нет.

Вчера, 1 марта, днём по улице Ермаковская в Улан-Удэ произошло ДТП.

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