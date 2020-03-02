Мужчина хотел отправить наркотик брату в колонию
Житель Бурятии решил порадовать своего брата, отбывающего наказание в исправительной колонии. Он собрал на поле дикорастущую коноплю и изготовил из неё наркотик. Но «подарок» так и не дошёл до получателя.
Пока мужчина подыскивал человека для передачи наркотика брату, он был задержан сотрудниками полиции.
За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в исправительном учреждении он осуждён к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Мужчина пытался обжаловать приговор в Верховном суде. Но приговор Тарбагатайского районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
Житель Бурятии сядет на пять лет за наркотический подарок
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель хотел уйти от удара с другим автомобилем
Двое молодых людей украли куртку сотрудника кафе и попали на камеры видеонаблюдения
Грузовик вёз пиломатериалы
Компенсацию морального и материального ущерба взыскали сразу с трёх виновных в коммунальной аварии
Повреждено около 380 метров железнодорожного полотна
Стали известны подробности аварии с автобусом
Водитель «Пежо» выехал на «встречку» и столкнулся с рейсовым автобусом
Мужчина отобрал у них телефоны
До этого горожанка не убедилась в успешном завершении операции по внесению на счёт средств и ушла из магазина
Сначала он проник на веранду, а затем взломал замок на входной двери
Она ранее судима за неуплату алиментов, не работает
Когда хозяин жилья уснул, подозреваемый собрал его вещи и ушёл
Происшествия, 29.02.2020
Пожары произошли сегодня ночью
Происшествия, 29.02.2020
Мужчина выждал, пока мать отводила ребёнка в садик
Происшествия, 28.02.2020
Мужчина жестоко расправился с приятелем на глазах его сожительницы