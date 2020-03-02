Житель Бурятии сядет на пять лет за наркотический подарок

Мужчина хотел отправить наркотик брату в колонию



Житель Бурятии решил порадовать своего брата, отбывающего наказание в исправительной колонии. Он собрал на поле дикорастущую коноплю и изготовил из неё наркотик. Но «подарок» так и не дошёл до получателя.



Пока мужчина подыскивал человека для передачи наркотика брату, он был задержан сотрудниками полиции.



За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в исправительном учреждении он осуждён к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Мужчина пытался обжаловать приговор в Верховном суде. Но приговор Тарбагатайского районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

