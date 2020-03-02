 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Марта

01 Марта

Популярное

Житель Бурятии сядет на пять лет за наркотический подарок

Житель Бурятии сядет на пять лет за наркотический подарок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина хотел отправить наркотик брату в колонию

Житель Бурятии решил порадовать своего брата, отбывающего наказание в исправительной колонии. Он собрал на поле дикорастущую коноплю и изготовил из неё наркотик. Но «подарок» так и не дошёл до получателя.

Пока мужчина подыскивал человека для передачи наркотика брату, он был задержан сотрудниками полиции.

За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в исправительном учреждении он осуждён к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина пытался обжаловать приговор в Верховном суде. Но приговор Тарбагатайского районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель «Хонды» врезался в припаркованное авто
В Улан-Удэ водитель «Хонды» врезался в припаркованное авто
Происшествия, 02.03.2020
Водитель хотел уйти от удара с другим автомобилем
Улан-удэнка узнала мужа на видео с подозреваемыми в краже
Улан-удэнка узнала мужа на видео с подозреваемыми в краже
Происшествия, 02.03.2020
Двое молодых людей украли куртку сотрудника кафе и попали на камеры видеонаблюдения
Улан-удэнка получила 386 тысяч за обрушенный в квартире потолок
Улан-удэнка получила 386 тысяч за обрушенный в квартире потолок
Происшествия, 02.03.2020
Компенсацию морального и материального ущерба взыскали сразу с трёх виновных в коммунальной аварии
В Забайкальском крае с рельсов сошёл грузовой поезд
В Забайкальском крае с рельсов сошёл грузовой поезд
Происшествия, 02.03.2020
Повреждено около 380 метров железнодорожного полотна
В Бурятии количество пострадавших человек в ДТП возросло до 7
В Бурятии количество пострадавших человек в ДТП возросло до 7
Происшествия, 01.03.2020
Стали известны подробности аварии с автобусом  
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 5 человек
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 5 человек
Происшествия, 01.03.2020
Водитель «Пежо» выехал на «встречку» и столкнулся с рейсовым автобусом
В Улан-Удэ пенсионер забрал из банкомата чужие деньги
В Улан-Удэ пенсионер забрал из банкомата чужие деньги
Происшествия, 01.03.2020
До этого горожанка не убедилась в успешном завершении операции по внесению на счёт средств и ушла из магазина  
В Бурятии вор проник в дом, разобрав пол
В Бурятии вор проник в дом, разобрав пол
Происшествия, 01.03.2020
Сначала он проник на веранду, а затем взломал замок на входной двери
В Улан-Удэ женщина украла у знакомой 5 тысяч
В Улан-Удэ женщина украла у знакомой 5 тысяч
Происшествия, 01.03.2020
Она ранее судима за неуплату алиментов, не работает
В Улан-Удэ мужчина украл у собутыльника вещи
В Улан-Удэ мужчина украл у собутыльника вещи
Происшествия, 01.03.2020
Когда хозяин жилья уснул, подозреваемый собрал его вещи и ушёл
В Бурятии на пожарах погибли два человека
В Бурятии на пожарах погибли два человека
Происшествия, 29.02.2020
Пожары произошли сегодня ночью
Улан-удэнец украл сумочку у мамочки возле детсада
Улан-удэнец украл сумочку у мамочки возле детсада
Происшествия, 29.02.2020
Мужчина выждал, пока мать отводила ребёнка  в садик
«Захлестну!»: Житель Бурятии устроил кровавую бойню
«Захлестну!»: Житель Бурятии устроил кровавую бойню
Происшествия, 28.02.2020
Мужчина жестоко расправился с приятелем на глазах его сожительницы

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^