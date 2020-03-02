Улан-удэнка узнала мужа на видео с подозреваемыми в краже

Двое молодых людей украли куртку сотрудника кафе и попали на камеры видеонаблюдения
В Улан-Удэ раскрыта кража пуховика из кафе на улице Солнечная.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 февраля двое мужчин украли куртку сотрудника кафе, висевшую на спинке стула напротив барной стойки. Посетители заказали еду на вынос, после чего, прихватив верхнюю одежду и забрав заказ, вышли из заведения. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей.
Информация о розыске подозреваемых с видео была опубликована в Интернете и в СМИ. В результате спустя пару дней подозреваемые сами явились в орган внутренних дел и вернули похищенное. Молодых людей на кадрах узнала супруга одного из них, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
21-летний студент колледжа признался, что совершил кражу под действием алкоголя. Ранее он не судим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.
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