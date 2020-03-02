Повреждено около 380 метров железнодорожного полотна
2 марта в половине второго часа ночи на перегоне «Жипхеген – Хилок» Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. Начата доследственная проверка, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте.
В результате схода жертв и пострадавших нет.
Повреждено около 380 метров железнодорожного полотна, одна опора контактной сети.
В Забайкальском крае с рельсов сошёл грузовой поезд
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