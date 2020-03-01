В Бурятии вор проник в дом, разобрав пол

Сначала он проник на веранду, а затем взломал замок на входной двери



Задержан 27-летний, подозреваемый в краже из частного дома в селе Поселье Иволгинского района.



Установлено, что подозреваемый, разобрав пол, проник на веранду, а затем взломал замок на входной двери. Он украл из жилища музыкальный центр, телевизор и микроволновую печь. Ущерб составил 66 тысяч рублей. Хозяева в этом момент находились в отъезде.



Злоумышленник заключён под стражу. Он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

