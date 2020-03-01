Сначала он проник на веранду, а затем взломал замок на входной двери
Задержан 27-летний, подозреваемый в краже из частного дома в селе Поселье Иволгинского района.
Установлено, что подозреваемый, разобрав пол, проник на веранду, а затем взломал замок на входной двери. Он украл из жилища музыкальный центр, телевизор и микроволновую печь. Ущерб составил 66 тысяч рублей. Хозяева в этом момент находились в отъезде.
Злоумышленник заключён под стражу. Он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии вор проник в дом, разобрав пол
Происшествия, Фото:
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