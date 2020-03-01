Она ранее судима за неуплату алиментов, не работает
Утром 27 февраля в дежурную часть в Улан-Удэ обратилась 57-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что с её банковской карты пропали пять тысяч рублей.
Участковый уполномоченный полиции установил, что к краже может быть причастна знакомая потерпевшей, с которой женщина накануне распивала спиртное.
Женщина была задержана по месту жительства – в одном из сёл Кабанского района.
Потерпевшая во время застолья отправила знакомую в магазин за очередной порцией спиртного. Гражданка совершила покупку, а затем сняла с карты потерпевшей сначала три, а затем еще две тысячи рублей. Часть украденного 40-летняя злоумышленница потратила на еду и алкоголь. После застолья гражданка, купив на эти деньги билет на автобус, уехала домой.
Женщина ранее судима за неуплату алиментов, не работает.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ женщина украла у знакомой 5 тысяч
Происшествия, Фото:
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