В Улан-Удэ женщина украла у знакомой 5 тысяч

Она ранее судима за неуплату алиментов, не работает



Утром 27 февраля в дежурную часть в Улан-Удэ обратилась 57-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что с её банковской карты пропали пять тысяч рублей.



Участковый уполномоченный полиции установил, что к краже может быть причастна знакомая потерпевшей, с которой женщина накануне распивала спиртное.



Женщина была задержана по месту жительства – в одном из сёл Кабанского района.



Потерпевшая во время застолья отправила знакомую в магазин за очередной порцией спиртного. Гражданка совершила покупку, а затем сняла с карты потерпевшей сначала три, а затем еще две тысячи рублей. Часть украденного 40-летняя злоумышленница потратила на еду и алкоголь. После застолья гражданка, купив на эти деньги билет на автобус, уехала домой.



Женщина ранее судима за неуплату алиментов, не работает.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

