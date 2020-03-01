В Улан-Удэ мужчина украл у собутыльника вещи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Когда хозяин жилья уснул, подозреваемый собрал его вещи и ушёл



Вечером 26 февраля в полицию с заявлением о краже обратился 62-летний мужчина. Он сообщил, что из его комнаты в общежитии пропали тв-приставка, куртка, кроссовки и спортивный костюм общей стоимостью около 18 тысяч рублей.



Позже задержали подозреваемого - 42-летнего ранее судимого, не работающего горожанина.



Установлено, что злоумышленник познакомился на улице с потерпевшим, который подрабатывает дворником. Мужчины решили распить спиртные напитки. Когда хозяин уснул, подозреваемый собрал имущество гражданина и скрылся с места происшествия.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

