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В Улан-Удэ мужчина украл у собутыльника вещи

В Улан-Удэ мужчина украл у собутыльника вещи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Когда хозяин жилья уснул, подозреваемый собрал его вещи и ушёл

Вечером 26 февраля в полицию с заявлением о краже обратился 62-летний мужчина. Он сообщил, что из его комнаты в общежитии пропали тв-приставка, куртка, кроссовки и спортивный костюм общей стоимостью около 18 тысяч рублей.

Позже задержали подозреваемого - 42-летнего ранее судимого, не работающего горожанина.

Установлено, что злоумышленник познакомился на улице с потерпевшим, который подрабатывает дворником. Мужчины решили распить спиртные напитки. Когда хозяин уснул, подозреваемый собрал имущество гражданина и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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