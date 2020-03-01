В Улан-Удэ мужчина украл у собутыльника вещи

Когда хозяин жилья уснул, подозреваемый собрал его вещи и ушёл
Вечером 26 февраля в полицию с заявлением о краже обратился 62-летний мужчина. Он сообщил, что из его комнаты в общежитии пропали тв-приставка, куртка, кроссовки и спортивный костюм общей стоимостью около 18 тысяч рублей.
Позже задержали подозреваемого - 42-летнего ранее судимого, не работающего горожанина.
Установлено, что злоумышленник познакомился на улице с потерпевшим, который подрабатывает дворником. Мужчины решили распить спиртные напитки. Когда хозяин уснул, подозреваемый собрал имущество гражданина и скрылся с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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