В Бурятии на пожарах погибли два человека





Всего было эвакуировано 50 человек. В результате пожара поврежден диван и пол на площади 4 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.







В посёлке Селенгинск Кабанского района произошёл пожар в сторожке, расположенной в промышленной зоне. На момент прибытия огнеборцев строение было уничтожено огнём полностью, произошло обрушение конструкций.



При проливке и разборе места пожара было обнаружено тело человека. Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею также могло послужить неосторожное обращение с огнём.



- В первую очередь был эвакуированы жители подъезда, в квартире которого произошел пожар, - сказал командир 1-го отделения пожарной части №37 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы республики Егор Гальямов. - При эвакуации соседнего подъезда, когда я будил семью из квартиры, смежной той где произошёл пожар, в их жильё также было обнаружено задымление.Всего было эвакуировано 50 человек. В результате пожара поврежден диван и пол на площади 4 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.В посёлке Селенгинск Кабанского района произошёл пожар в сторожке, расположенной в промышленной зоне. На момент прибытия огнеборцев строение было уничтожено огнём полностью, произошло обрушение конструкций.При проливке и разборе места пожара было обнаружено тело человека. Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею также могло послужить неосторожное обращение с огнём.

Ночью 29 февраля от дежурного отдела МВД РФ по Прибайкальскому району Бурятии поступило сообщение о погибшем человеке в сильно задымленной квартире на пятом этаже 5-ти этажного. Пожар произошел в селе Таловка.- На момент прибытия пожарных в подъезде стояла плотная завеса дыма, люди из соседних квартир эвакуировались самостоятельно. Жильцы, что вскрыли дверь квартиры и увидели погибшую, сообщили огнеборцам местоположение тела, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.Пожарные в сильном дыму обнаружили и вынесли тело женщины. В это же время началась эвакуация жителей 4-х подъездного дома.