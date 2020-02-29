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В Бурятии на пожарах погибли два человека

В Бурятии на пожарах погибли два человека
Происшествия,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
Пожары произошли сегодня ночью

Ночью 29 февраля от дежурного отдела МВД РФ по Прибайкальскому району Бурятии поступило сообщение о погибшем человеке в сильно задымленной квартире на пятом этаже 5-ти этажного. Пожар произошел в селе Таловка.

- На момент прибытия пожарных в подъезде стояла плотная завеса дыма, люди из соседних квартир эвакуировались самостоятельно. Жильцы, что вскрыли дверь квартиры и увидели погибшую, сообщили огнеборцам местоположение тела, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожарные в сильном дыму обнаружили и вынесли тело женщины. В это же время началась эвакуация жителей 4-х подъездного дома.


- В первую очередь был эвакуированы жители подъезда, в квартире которого произошел пожар, - сказал командир 1-го отделения пожарной части №37 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы республики Егор Гальямов. - При эвакуации соседнего подъезда, когда я будил семью из квартиры, смежной той где произошёл пожар, в их жильё также было обнаружено задымление.

Всего было эвакуировано 50 человек. В результате пожара поврежден диван и пол на площади 4 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.



В посёлке Селенгинск Кабанского района произошёл пожар в сторожке, расположенной в промышленной зоне. На момент прибытия огнеборцев строение было уничтожено огнём полностью, произошло обрушение конструкций.

При проливке и разборе места пожара было обнаружено тело человека. Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею также могло послужить неосторожное обращение с огнём.


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