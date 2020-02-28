Мужчина жестоко расправился с приятелем на глазах его сожительницы
Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в убийстве. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Сельчанин пытался обжаловать суровый приговор, но безуспешно.
Преступление произошло поздно вечером на фоне распития алкоголя. Сельчанин пришёл в гости к своим знакомым. Во время застолья между двумя мужчинами произошла ссора. Гость избил кулаками хозяина, затем влепил ему пощёчину.
После этого он повалил мужчину на пол и нанёс ему 15-20 ударов кулаками по лицу, при этом своим коленом давил на шею. Затем взял нож и стал им водить по животу, говоря, что зарежет его. Тут за своего сожителя вступилась его возлюбленная. Она выхватила нож, после чего нападавший повалил женщину на пол и избил кулаком по лицу. Защищаясь, женщина нанесла ему три удара ножом в левый бок.
Мужчина отпустил её, и женщина убежала в ванную. Когда вышла из ванной, увидела, что разъярённый гость схватил основание тяжёлой столешницы и, крикнув: «Захлестну!», с силой кинул эту столешницу в грудь её сожителя. После этого нападавший нанёс ещё несколько ударов в грудную клетку и по голове. Лишь после этого ушёл домой.
Но на этом он не успокоился. Около двух часов ночи мужчина вернулся, разбил окно и залез к ним в дом. Увидев, что хозяин жилища ещё жив, хотел ещё нанести ему удары, но сожительница заступилась и не позволила этого сделать.
В четвёртом часу утра она обнаружила, что возлюбленный мёртв.
По словам родственников, погибший был спокойным и общительным.
Смерть наступила от травматического шока, развившегося в результате тупой сочетанной травмы головы, шеи, груди и живота. Всего было нанесено не менее 21 удара тупым предметом.
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор Закаменского районного суда оставлен без изменения, жалоба осуждённого – без удовлетворения.
«Захлестну!»: Житель Бурятии устроил кровавую бойню
Происшествия, Фото:
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