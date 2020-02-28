Улан-удэнцев возмутило отношение к эвакуированным из школ детям

Гневные сообщения появляются в соцсетях
Жители Улан-Удэ в социальных сетях сообщили о том, что во время массовой эвакуации школ 26 февраля дети выбегали на улицу без верхней одежды и зимней обуви. При этом, сообщают родители, не все организации впустили детей к себе.
- О позавчерашнем дне. 40 школа, что на Пушкина, тоже была эвакуирована. Дети без варежек и шарфов это ладно. Но у детей скоро физра должна была быть, и некоторые успели надеть кроссовки. Так они и выбегали из школы. Реабилитационный центр на Шульца не впустил детей, ссылаясь на ветрянку. Не всех детей родители смогли забрать. Дети в кроссовках так и пошли домой. Зато их приютила Почта. «Почта России» - молодцы, - пишет один из горожан.
Ещё один улан-удэнец рассказал об эвакуации учеников школы № 35, которая находится на Саянах.
- Вчера, когда была эвакуация школ, многие дети оказались на улице без верхней одежды на улице. Дети из 35 школы пытались укрыться (согреться) в Русском драме. Их туда не пустили! Не пустили в тепло раздетых детей и учителей в феврале в очень культурное заведение. Я в шоке. Это нормально? – написал он.
В Русском драмтеатре, в свою очередь, опровергли информацию о том, что детей не впустили. В театре заверили, что детям и педагогам было предложено пройти в кассовый зал, где работает тепловая завеса.
- Согласно паспорту безопасности, согласованному с ФСБ, Росгвардией и МВД, мы не имеем права пускать посторонних людей, так как отвечаем за будущую безопасность на массовых мероприятиях. У нас строгая пропускная система. Детям и педагогам, кто обратился к нам на служебном входе, было предложено пройти в кассовый зал, где работает тепловая завеса. Дети и педагоги, которые пришли в кассовый зал, расположились там. В этой ситуации мы пошли навстречу и открыли центральные двери, и предложили посидеть на банкетках и посетить туалетные комнаты, - прокомментировала Байкал-Daily» директор театра Наталья Светозарова.
По её словам, обычно между организациями заключается договор об условиях эвакуации в случае ЧС, которого у учреждения со школой № 35 нет.
- У театра, например, есть договор и определённое место, куда сотрудники пойдут в случае эвакуации. Директор школы, как правило, инструктирует подчинённых, куда им эвакуироваться, и с кем у учреждения заключён договор, – подытожила Наталья Светозарова.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 февраля утром во всех школах Улан-Удэ отменили занятия. Причиной тому - сообщения о минировании в ряде образовательных учреждений.
- Детей из школы эвакуировали, сказали, что был звонок о минировании. Дети сначала с физкультуры в футболках выбежали, потом им разрешили зайти одеться, - рассказывала мама одного из учеников.
Не учились школьники не только первой, но и второй смены.
Позже появилась информация, что в школах города при обследовании опасных предметов не обнаружено. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, росгвардейцы вместе с сотрудниками полиции обследовали 38 школ, а вместе с различными постройками 46 объектов.
Подобное «минирование» школ произошло ещё в ряде городов России. Занятия в школах нескольких регионов Дальнего Востока прерваны из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В Биробиджане во время эвакуации умерла пожилой воспитатель детского сада.
Улан-удэнцев возмутило отношение к эвакуированным из школ детям
Происшествия, Фото:
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