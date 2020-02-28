Убийца известного иркутского фотохудожника получил восемь лет

Убийство произошло по пути с рыбалки
Осинский районный суд вынес обвинительный приговор убийце известного в Иркутске фотохудожника Владимира Харитонова.
Трагедия произошла в июне 2019 года года. Трое приятелей возвращались с рыбалки. На фоне внезапно возникшего конфликта в автомобиле один из мужчин начал бить фотохудожника ножом. Владимир Харитонов от травм скончался.
Свидетель случившегося, водитель автомобиля, незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию и удерживал приятеля до приезда оперативников.
Убийце 76 лет, он уроженец Качугского района, был знаком с Харитоновым несколько лет.
- Сегодня Осинский районный суд приговорил фигуранта к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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