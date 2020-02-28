В Иркутской области в сгоревшем доме нашли тело

В месте очага пожара была электроплита
26 февраля около полуночи от очевидцев поступила информация о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Солнечная в деревне Табук Черемховского района. Горела одна из квартир, огонь перешёл на кровлю.
Первой на место прибыла добровольная пожарная команда Лоховского сельского поселения, которая предотвратила распространение огня на вторую половину дома.
При разборе строительных конструкций и их проливке был обнаружен погибший 56-летний мужчина.
В ходе доследственной проверки было установлено, что в месте очага пожара располагалась электроплита.
В Иркутской области с начала 2020 года произошло 390 пожаров, в основе которых лежит электротехническая причина. Как правило, это короткое замыкание вследствие усиленной эксплуатации электроприборов, перегрузки электросети, использования обогревателей кустарного производства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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