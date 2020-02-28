Полицейские призывают водителя добровольно сдаться
26 февраля неизвестный водитель сбил семилетнего мальчика в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска.
ДТП произошло в районе 12.30 часов на улице Розы Люксембург в районе дома №17. Ребёнок возвращался со школы домой, переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбила машина.
После происшествия автомобилист скрылся с места аварии. Мальчик рассказал о произошедшем матери, вместе они проследовали до травмпункта. Медики зафиксировали различные телесные повреждения.
В настоящее время по данному факту проводится административное расследование.
Находившегося за рулем автомобиля человека дорожные полицейские просят в кратчайшие сроки добровольно явиться в подразделение ГИБДД для дачи объяснений.
По информации Госавтоинспекции Иркутска
В Иркутске водитель сбил семилетнего мальчика и сбежал
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