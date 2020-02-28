В Улан-Удэ подросток стащил деньги из дублёнки коллеги

Подросток устроился в организацию для подработки



Полицейские раскрыли кражу денег у 36-летнего улан-удэнца.



Заявление о краже поступило в полицию 16 февраля. Мужчина рассказал, что неизвестный украл пять тысяч рублей из кармана его дублёнки, висевшей в подсобном помещении организации, где он работает.



Полицейские установили, что к краже причастен 14-летний подросток, устроившийся на подработку. Ранее школьник в поле зрения правоохранительных органов не попадал.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





