Подросток устроился в организацию для подработки
Полицейские раскрыли кражу денег у 36-летнего улан-удэнца.
Заявление о краже поступило в полицию 16 февраля. Мужчина рассказал, что неизвестный украл пять тысяч рублей из кармана его дублёнки, висевшей в подсобном помещении организации, где он работает.
Полицейские установили, что к краже причастен 14-летний подросток, устроившийся на подработку. Ранее школьник в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подросток стащил деньги из дублёнки коллеги
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полицейские призывают водителя добровольно сдаться
Бывший полицейский безуспешно пытался через суд восстановиться на работе
Подросток устроился в организацию для подработки
О нарушителе на дороге сообщил неравнодушный ангарчанин
Подозреваемого заключили под стражу
Мать ребёнка сейчас разыскивают
Лесники поджидали нарушителя, спрятавшись за машину
Момент страшного ДТП попал на видео
Парень проник в гараж, отжав оконную раму
Мужчина тяжело переживал развод
Девушке хитростью удалось пронести куртки через антикражные ворота
Мужчине так понравилось золотистое одеяние, что он украл его прямо в храме
Мужчина разбил витрину и забрал демонстрационные макеты дорогих смартфонов
Мужчину обокрала юная собутыльница, пока он лежал в больнице
В аптеку мужчина проник, взломав дверные запоры