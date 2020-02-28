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В Улан-Удэ подросток стащил деньги из дублёнки коллеги

В Улан-Удэ подросток стащил деньги из дублёнки коллеги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подросток устроился в организацию для подработки

Полицейские раскрыли кражу денег у 36-летнего улан-удэнца.

Заявление о краже поступило в полицию 16 февраля. Мужчина рассказал, что неизвестный украл пять тысяч рублей из кармана его дублёнки, висевшей в подсобном помещении организации, где он работает.

Полицейские установили, что к краже причастен 14-летний подросток, устроившийся на подработку. Ранее школьник в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


кража
 
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