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В Иркутской области пьяный водитель босиком убежал в лес

В Иркутской области пьяный водитель босиком убежал в лес
Происшествия, 
О нарушителе на дороге сообщил неравнодушный ангарчанин

В Иркутской области полицейские привлекли к ответственности нетрезвого водителя красной «Волги», который пытался спрятаться в лесу.

Накануне поздно вечером в дежурную часть межмуниципального отдела «Усольский» позвонил водитель и сообщил, что задержал на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» пьяного водителя.

Прибывшие инспекторы обнаружили оставленный красный автомобиль «Волга». Рядом с ним находился житель Ангарска, который и вызвал сотрудников полиции. Мужчина пояснил, что водитель и пассажир отправились пешком в сторону леса.

- Сотрудники ДПС направились по возможному маршруту нарушителей и обнаружили двоих мужчин в нескольких километрах от места оставления «Волги». Граждан посадили в салон служебного автомобиля, поскольку на момент их обнаружения они находились без обуви и могли нанести непоправимый вред своему здоровью, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Водителем «Волги» оказался 32-летний ангарчанин. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что привлечён к административной ответственности.



водители алкогольное опьянение
 
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