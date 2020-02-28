В Иркутской области пьяный водитель босиком убежал в лес

О нарушителе на дороге сообщил неравнодушный ангарчанин



В Иркутской области полицейские привлекли к ответственности нетрезвого водителя красной «Волги», который пытался спрятаться в лесу.



Накануне поздно вечером в дежурную часть межмуниципального отдела «Усольский» позвонил водитель и сообщил, что задержал на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» пьяного водителя.



Прибывшие инспекторы обнаружили оставленный красный автомобиль «Волга». Рядом с ним находился житель Ангарска, который и вызвал сотрудников полиции. Мужчина пояснил, что водитель и пассажир отправились пешком в сторону леса.



- Сотрудники ДПС направились по возможному маршруту нарушителей и обнаружили двоих мужчин в нескольких километрах от места оставления «Волги». Граждан посадили в салон служебного автомобиля, поскольку на момент их обнаружения они находились без обуви и могли нанести непоправимый вред своему здоровью, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Водителем «Волги» оказался 32-летний ангарчанин. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что привлечён к административной ответственности.







