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Житель Якутии развращал школьницу из Бурятии по интернету

Житель Якутии развращал школьницу из Бурятии по интернету
Происшествия, 
Подозреваемого заключили под стражу

26-летний житель якутского города Вилюйск задержан за развращение школьниц из Якутии и Бурятии через соцсети. На него возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые в отношении двух и более лиц».

В январе 2019 года мужчина зарегистрировал аккаунт в социальной сети под вымышленным именем.

- В феврале он разыскал несовершеннолетних девушек, чьи аккаунты не были закрыты настройками приватности, и вступил в переписку с тремя школьницами. В ходе общения он отправлял сообщения, которые содержали сведения порнографического характера и развращающие несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии.

Жертвами подозреваемого стали две школьницы 13-ти и одна 16 лет. Девочки живут в Якутске, Мегино-Кангаласском районе Якутии и в Бурятии.

Мужчину задержали сотрудники полиции. Свою вину он признал и заявил, что раскаялся в содеянном.

28 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя, заключив подозреваемого под стражу на время следственных действий.


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