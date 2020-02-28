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В Бурятии «чёрного лесоруба» выдали следы на снегу

В Бурятии «чёрного лесоруба» выдали следы на снегу
Происшествия, 
Лесники поджидали нарушителя, спрятавшись за машину

Во время проведения рейда в лесах Джидинского района Бурятии, лесные инспекторы обнаружили автомобиль «ГАЗ-53», гружённый древесиной. Государственных номеров на автомобиле не оказалось, водитель также отсутствовал.

По свежим следам на снегу лесные инспекторы поняли, что нарушитель рядом. Они решили дождаться нарушителя, спрятавшись за автомобиль. Вскоре мужчина вернулся к месту рубки. Увидев лесников, он сознался, что незаконно заготовленная древесина и автомобиль принадлежат ему. Нарушителем оказался житель села Петропаловка Джидинского района.

Выяснилось, что «чёрный лесоруб» успел заготовить около 17 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 256 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «ГАЗ-53» и бензопила были изъяты.

В отношении правонарушителя составлен протокол за незаконную рубку леса. Все материалы переданы в ОМВД по Джидинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
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