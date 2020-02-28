Житель Иркутской области застрелил супругу и тестя из-за развода

Мужчина тяжело переживал развод



В Иркутской области 55-летнему жителю села Оса предъявлено обвинение в убийстве двух человек.



Мужчина, находясь в бракоразводном процессе, просил супругу не бросать его. Однако он получил отказ.



- По версии следствия, обвиняемый проследовал за автомобилем супруги. Дождавшись подходящего момента, мужчина подошёл к автомобилю и выстрелил в женщину. Затем приехал к отцу супруги, который поддерживал свою дочь, зашёл в дом и выстрелил в пожилого тестя два раза. Потерпевшие скончались на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

