 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Февраля

27 Февраля

Популярное

Житель Иркутской области застрелил супругу и тестя из-за развода

Житель Иркутской области застрелил супругу и тестя из-за развода
Происшествия, 
Мужчина тяжело переживал развод

В Иркутской области 55-летнему жителю села Оса предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

Мужчина, находясь в бракоразводном процессе, просил супругу не бросать его. Однако он получил отказ.

- По версии следствия, обвиняемый проследовал за автомобилем супруги. Дождавшись подходящего момента, мужчина подошёл к автомобилю и выстрелил в женщину. Затем приехал к отцу супруги, который поддерживал свою дочь, зашёл в дом и выстрелил в пожилого тестя два раза. Потерпевшие скончались на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка воровала куртки из магазина «Остин»
Улан-удэнка воровала куртки из магазина «Остин»
Происшествия, 28.02.2020
Девушке хитростью удалось пронести куртки через антикражные ворота
Улан-удэнец гулял по улицам в украденной ризе священника
Улан-удэнец гулял по улицам в украденной ризе священника
Происшествия, 28.02.2020
Мужчине так понравилось золотистое одеяние, что он украл его прямо в храме
Ангарчанин ограбил магазин цифровой техники
Ангарчанин ограбил магазин цифровой техники
Происшествия, 28.02.2020
Мужчина разбил витрину и забрал демонстрационные макеты дорогих смартфонов
В Бурятии 17-летняя девушка украла и увезла на санках 70 литров браги
В Бурятии 17-летняя девушка украла и увезла на санках 70 литров браги
Происшествия, 28.02.2020
Мужчину обокрала юная собутыльница, пока он лежал в больнице
Забайкалец украл из холодильника аптеки 100 тысяч
Забайкалец украл из холодильника аптеки 100 тысяч
Происшествия, 28.02.2020
В аптеку мужчина проник, взломав дверные запоры
Приговор таксисту, покалечившему ребёнка в Бурятии, не ужесточили
Приговор таксисту, покалечившему ребёнка в Бурятии, не ужесточили
Происшествия, 28.02.2020
Правозащитники намерены подавать кассационную жалобу по громкому делу
Житель Бурятии украл у соседей сейф, шкаф и мототоблок
Житель Бурятии украл у соседей сейф, шкаф и мототоблок
Происшествия, 28.02.2020
Мужчина обворовал летний домик улан-удэнцев
В Бурятии дочь помогла отцу-убийце спрятать труп
В Бурятии дочь помогла отцу-убийце спрятать труп
Происшествия, 28.02.2020
Тело лежало в подполье заброшенного дома больше двух недель
Забайкалец 10 лет скупал золото у жителей Бурятии и попал под суд
Забайкалец 10 лет скупал золото у жителей Бурятии и попал под суд
Происшествия, 28.02.2020
Мужчина предстал перед судом за незаконный оборот золота
В Бурятии ждут повышения пожарной опасности
В Бурятии ждут повышения пожарной опасности
Происшествия, 28.02.2020
Об этом говорится в прогнозе Рослесхоза
На Байкале под лёд провалился «Лексус» с четырьмя людьми
На Байкале под лёд провалился «Лексус» с четырьмя людьми
Происшествия, 27.02.2020
«Лексус» провалился под лёд в 15-ти метрах от берега
^