Мужчина тяжело переживал развод
В Иркутской области 55-летнему жителю села Оса предъявлено обвинение в убийстве двух человек.
Мужчина, находясь в бракоразводном процессе, просил супругу не бросать его. Однако он получил отказ.
- По версии следствия, обвиняемый проследовал за автомобилем супруги. Дождавшись подходящего момента, мужчина подошёл к автомобилю и выстрелил в женщину. Затем приехал к отцу супруги, который поддерживал свою дочь, зашёл в дом и выстрелил в пожилого тестя два раза. Потерпевшие скончались на месте происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Житель Иркутской области застрелил супругу и тестя из-за развода
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