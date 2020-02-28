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Улан-удэнка воровала куртки из магазина «Остин»

Улан-удэнка воровала куртки из магазина «Остин»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушке хитростью удалось пронести куртки через антикражные ворота

В начале октября 2019 года 25-летняя безработная, ранее не судимая улан-удэнка пришла в магазин «Остин» в ТЦ «Форум». Поскольку на улице уже похолодало, девушка хотела купить куртку.

В магазине ей понравились две куртки, однако денег не хватало. Но горожанка не огорчилась, она сняла куртки с вешалок и сложила их в сумку, в которой находилась фольга. Таким образом она спокойно прошла мимо антикражных ворот, которые не сработали.

На этом девушка не остановилась. Спустя два дня она решила таким же образом украсть детскую куртку. Она также сложила её в сумку, оборудованную фольгой и вышла из магазина. Однако, благодаря камерам видеонаблюдения, преступницу вскоре задержали. К тому времени горожанка уже успела продать вещи через Интернет, так как понадобились деньги.

- С учётом того, что девушка признала вину, возместила магазину ущерб, ранее не судима, суд назначил наказание в виде штрафа на сумму шесть тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Дашеева.


кража
 
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