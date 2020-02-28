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Ангарчанин ограбил магазин цифровой техники

Ангарчанин ограбил магазин цифровой техники
Происшествия, 
Мужчина разбил витрину и забрал демонстрационные макеты дорогих смартфонов

Накануне в магазине цифровой техники в Ангарске мужчина разбил витрину. Он забрал демонстрационные макеты дорогостоящих смартфонов.

На место преступления была направлена следственно-оперативная группа. Вскоре сотрудники быстро вышли на след ранее неоднократно судимого 38-летнего ангарчанина, у которого и было изъяли украденное. С учётом криминального прошлого, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

- Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Сам задержанный на допросе признался: зашёл в первый попавшийся магазин.

- Вышел на улицу, нашёл железные штучки и разбил витрину. Намеренно брал дорогостоящие телефоны, - рассказал задержанный.
грабеж
 
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