Ангарчанин ограбил магазин цифровой техники

Мужчина разбил витрину и забрал демонстрационные макеты дорогих смартфонов



Накануне в магазине цифровой техники в Ангарске мужчина разбил витрину. Он забрал демонстрационные макеты дорогостоящих смартфонов.



На место преступления была направлена следственно-оперативная группа. Вскоре сотрудники быстро вышли на след ранее неоднократно судимого 38-летнего ангарчанина, у которого и было изъяли украденное. С учётом криминального прошлого, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.



- Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу.



Сам задержанный на допросе признался: зашёл в первый попавшийся магазин.



- Вышел на улицу, нашёл железные штучки и разбил витрину. Намеренно брал дорогостоящие телефоны, - рассказал задержанный.

