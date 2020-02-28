Улан-удэнец гулял по улицам в украденной ризе священника

Мужчине так понравилось золотистое одеяние, что он украл его прямо в храме



В мае 2019 года 48-летний безработный улан-удэнец, просивший милостыню у церкви, совершил необычную кражу. Он зашёл в храм и увидел там на манекене иерейское облачение (фелонь). Мужчине настолько понравилось облачение (жёлтого цвета с золотой вышивкой), что он снял ризу с манекена, надел на себя и пошёл так по улицам.



На момент кражи житель столицы Бурятии был пьян.



Опомнился мужчина только в своём гараже, когда вдруг осознал, что ходит в церковном одеянии. Он быстро снял его с себя и пошёл по своим делам. Однако улан-удэнец вскоре был задержан сотрудниками полиции.



В гараже жителя облачения не нашли – его кто-то уже забрал.



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- Мировым судом Советского района признан виновным в краже, ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ольга Васильева.



Известно, что мужчина ранее не судим. На суде он вину признал, раскаялся.

