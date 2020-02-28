 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Февраля

27 Февраля

Популярное

Улан-удэнец гулял по улицам в украденной ризе священника

Улан-удэнец гулял по улицам в украденной ризе священника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине так понравилось золотистое одеяние, что он украл его прямо в храме

В мае 2019 года 48-летний безработный улан-удэнец, просивший милостыню у церкви, совершил необычную кражу. Он зашёл в храм и увидел там на манекене иерейское облачение (фелонь). Мужчине настолько понравилось облачение (жёлтого цвета с золотой вышивкой), что он снял ризу с манекена, надел на себя и пошёл так по улицам.

На момент кражи житель столицы Бурятии был пьян.

Опомнился мужчина только в своём гараже, когда вдруг осознал, что ходит в церковном одеянии. Он быстро снял его с себя и пошёл по своим делам. Однако улан-удэнец вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В гараже жителя облачения не нашли – его кто-то уже забрал.

Горожанин причинил церкви ущерб на 13 тысяч рублей

- Мировым судом Советского района признан виновным в краже, ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ольга Васильева.

Известно, что мужчина ранее не судим. На суде он вину признал, раскаялся.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец гулял по улицам в украденной ризе священника
Улан-удэнец гулял по улицам в украденной ризе священника
Происшествия, 28.02.2020
Мужчине так понравилось золотистое одеяние, что он украл его прямо в храме
Ангарчанин ограбил магазин цифровой техники
Ангарчанин ограбил магазин цифровой техники
Происшествия, 28.02.2020
Мужчина разбил витрину и забрал демонстрационные макеты дорогих смартфонов
В Бурятии 17-летняя девушка украла и увезла на санках 70 литров браги
В Бурятии 17-летняя девушка украла и увезла на санках 70 литров браги
Происшествия, 28.02.2020
Мужчину обокрала юная собутыльница, пока он лежал в больнице
Забайкалец украл из холодильника аптеки 100 тысяч
Забайкалец украл из холодильника аптеки 100 тысяч
Происшествия, 28.02.2020
В аптеку мужчина проник, взломав дверные запоры
Приговор таксисту, покалечившему ребёнка в Бурятии, не ужесточили
Приговор таксисту, покалечившему ребёнка в Бурятии, не ужесточили
Происшествия, 28.02.2020
Правозащитники намерены подавать кассационную жалобу по громкому делу
Житель Бурятии украл у соседей сейф, шкаф и мототоблок
Житель Бурятии украл у соседей сейф, шкаф и мототоблок
Происшествия, 28.02.2020
Мужчина обворовал летний домик улан-удэнцев
В Бурятии дочь помогла отцу-убийце спрятать труп
В Бурятии дочь помогла отцу-убийце спрятать труп
Происшествия, 28.02.2020
Тело лежало в подполье заброшенного дома больше двух недель
Забайкалец 10 лет скупал золото у жителей Бурятии и попал под суд
Забайкалец 10 лет скупал золото у жителей Бурятии и попал под суд
Происшествия, 28.02.2020
Мужчина предстал перед судом за незаконный оборот золота
В Бурятии ждут повышения пожарной опасности
В Бурятии ждут повышения пожарной опасности
Происшествия, 28.02.2020
Об этом говорится в прогнозе Рослесхоза
На Байкале под лёд провалился «Лексус» с четырьмя людьми
На Байкале под лёд провалился «Лексус» с четырьмя людьми
Происшествия, 27.02.2020
«Лексус» провалился под лёд в 15-ти метрах от берега
Улан-удэнец соврал на суде ради друга
Улан-удэнец соврал на суде ради друга
Происшествия, 27.02.2020
Мужчину осудили за дачу ложных показаний
^