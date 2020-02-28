Мужчину обокрала юная собутыльница, пока он лежал в больнице
24 февраля в полицию в Курумканского района Бурятии обратился 60-летний житель районного центра. Пока мужчина находился на лечении, в его дом, взломав замок, проник неизвестный. Вор украл пластиковый бак с 70 литрами браги, сигареты и продукты. Ущерб был оценён более чем в три тысячи рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую, ею оказалась 17-летняя девушка, вхожая в дом сельчанина. Ранее она неоднократно распивала с ним алкоголь.
Несовершеннолетняя не раз привлекалась к административной ответственности за несоблюдение комендантского часа и употребление спиртного в общественных местах. Она состоит на учёте в ПДН. Учится в вечерней школе. Мать подростка лишена родительских прав.
Украденное девушка перевезла на санях. Имущество частично изъяли по месту жительства её подруги.
За кражу возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в СУ СК России по Бурятии для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В Бурятии 17-летняя девушка украла и увезла на санках 70 литров браги
Происшествия, Фото:
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