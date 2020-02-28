В аптеку мужчина проник, взломав дверные запоры
В полицию Кыринского района Забайкальского края поступило сообщение от заведующей аптек о краже. Неизвестные, взломав дверные запоры, проникли в здание аптеки и украли 100 тысяч рублей. Как выяснилось, все вырученные от продажи деньги заведующая спрятала в холодильник.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался житель села Мангут. Молодой человек задержан, он дал признательные показания.
50 тысяч рублей сотрудники полиции изъяли, оставшиеся вор успел потратить на продукты и одежду.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл из холодильника аптеки 100 тысяч
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