Забайкалец украл из холодильника аптеки 100 тысяч

В аптеку мужчина проник, взломав дверные запоры



В полицию Кыринского района Забайкальского края поступило сообщение от заведующей аптек о краже. Неизвестные, взломав дверные запоры, проникли в здание аптеки и украли 100 тысяч рублей. Как выяснилось, все вырученные от продажи деньги заведующая спрятала в холодильник.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался житель села Мангут. Молодой человек задержан, он дал признательные показания.



50 тысяч рублей сотрудники полиции изъяли, оставшиеся вор успел потратить на продукты и одежду.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





