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Приговор таксисту, покалечившему ребёнка в Бурятии, не ужесточили

Приговор таксисту, покалечившему ребёнка в Бурятии, не ужесточили
Происшествия, 
Правозащитники намерены подавать кассационную жалобу по громкому делу

27 февраля апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам Бурятии приговор Северобайкальского городского суда в отношении таксиста, сбившего мальчика, был оставлен без изменения, а жалоба потерпевших без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщили накануне в Фонде поддержки пострадавших от преступлений.

Страшная авария

Речь здесь идёт о резонансном случае, который произошёл в 2019 году в посёлке Новый Уоян в Северобайкальском районе.

7 мая 31-летний водитель «ВАЗ-2106» на огромной скорости сбил ребёнка, шедшего по улице Парковая. Таксист, не имевший прав, пытался скрыться с места происшествия и не оказал помощь школьнику. 11-летний Максим получил множественные тяжёлые травмы, включая перелом черепа.

«У мальчика перелом основания черепа. Он видит одним глазом и полностью парализован» - рассказывала ранее его мама.

По её словам, врачи в Улан-Удэ сказали, что ничем помочь не могут.

Лишь после публикаций в СМИ ребёнок был прооперирован в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клинике Рошаля. Там лечение Максима курировал директор клиники, хирург Валерий Митиш.

Водитель пытался откупиться, предложив маме мальчика 10 тысяч рублей, чтобы та забрала заявление из правоохранительных органов.

Об уголовном деле и суде

Позже выяснилось, что уголовное дело было возбуждено только 30 мая, следственный эксперимент проводился в июле. Обвинение водителю за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, было предъявлено лишь в конце сентября, как раз после общественного резонанса.

В конце прошлого года суд в Северобайкальске вынес приговор: таксист не отправился в колонию, он лишь получил ограничение свободы на 2,3 года и лишение водительских прав на 2,6 года. Виновнику запрещено менять место жительства без разрешения и покидать Северо-Байкальский район. Также суд взыскал с осуждённого процессуальные издержки в доход федерального бюджета в размере 7 тысяч 400 рублей.

- Чудовищен не только приговор, но и решение суда отказать потерпевшей стороне в участии в процессе, который проходил в Северобайкальске с помощью видеоконференцсвязи из Москвы, где мама мальчика находилась вместе с ним в медицинском центре доктора Рошаля во время тяжелейших операций. Суд сделал так, как ему удобно, фактически поставив мать перед выбором – уезжай из Москвы и участвуй в процессе или заботься о здоровье сына, - считают в Фонде поддержки пострадавших от преступлений.

По мнению правозащитников, общественных деятелей, адвоката семьи, эксперта Фонда поддержки пострадавших от преступлений Максима Пешкова, приговор Себеробайкальского суда по делу необоснован и незаконен. Постановление суда было обжаловано в высшей инстанции.

«Будем подавать кассационную жалобу»

В Верховном суде этот приговор был оставлен без изменения.

- Мы категорически не согласны с судебным решением и будем подавать кассационную жалобу в 8-ой кассационный суд общей юрисдикции, — заявил адвокат Максим Пешков. – Закон прямо говорит о том, что потерпевший имеет полное право участвовать в судебном заседании вместе со своим представителем. Участие представителя не лишает потерпевшего права на самостоятельное участие в процессе. Повторюсь – эти нормы прямо прописаны в законе. Но именно это право и было грубо нарушено Северобайкальским судом.

В ходе судебного заседания Максим Пешков попросил приобщить к материалам дела заключение уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии. «Исполняющая обязанности детского омбудсмена Татьяна Вежевич считает, что права ребёнка были нарушены судом, а приговор водителю чрезмерно мягким, не отвечающим целям и задачам уголовного судопроизводства», поясняют в фонде.

- По совершенно непонятным причинам государственное обвинение просило суд отказать в удовлетворении жалобы потерпевших, а также возражало против приобщения к материалам дела обращения уполномоченного по правам ребёнка в республике, - отметил Максим Пешков. – При этом, при рассмотрении дела в суде первой инстанции ходатайство потерпевшей стороны об организации участия в суде законного представителя с помощью видеоконференцсвязи гособвинение всячески поддерживало. В апелляции позиция прокуратуры резко поменялась.

Председатель совета Фонда поддержки пострадавших от преступлений Ольга Костина считает, что подобная позиция прокуратуры не защищает интересы несовершеннолетнего ребёнка.

- В целях соблюдения законных прав потерпевших, противодействия их нарушению, а также усиления защиты прав потерпевших от преступлений Фонд с соответствующими предложениями будет обращаться к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой и к Генеральному прокурору РФ, — заявила Ольга Костина. — Мы полагаем недопустимым ситуацию, когда позиция прокурора в суде не просто не отвечает интересам потерпевшей стороны, а напрямую противодействует их реализации. Недопустимо, когда государственное обвинение исходит с позиции умаления прав пострадавшего ребёнка. Различие позиций прокуратуры в апелляционной инстанции и в первой инстанции, которая поддержала ходатайство потерпевших, ярко и чётко показывает, что в республиканском ведомстве абсолютно не понимают возложенной на него государство роли.

Максим Пешков сообщил, что после изготовления судом апелляционного постановления, защита ребёнка подготовит и направит жалобу в кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. В случае неудовлетворительного решения оно будет обжаловано в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России.



суд ДТП
 
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