Он пытался сбежать от наказания
27 февраля Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении 44-летнего сбытчика ядовитого «Боярышника». Он признан виновным по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
- В декабре 2016 года осуждённый и его знакомый без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций перевезли и продали одному из предпринимателей города около 2 тысяч пластиковых бутылок с концентратом для принятия ванн «боярышник», содержащим ядовитый метиловый спирт, - сообщает Генпрокуратура России.
В последующем опасный для жизни и здоровья товар был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Один из сбытчиков «Боярышника» был задержан через непродолжительное время после совершения преступления и осуждён в сентябре 2019 года к 2 годам 7 месяцам лишения свободы, а второй скрылся и находился в розыске.
Суд назначил второму сбытчику наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он оштрафован на 200 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление метанолом. В результате отравления контрафактным «Боярышником» погибли 78 человек. По количеству жертв это отравление стало самым крупным в России и на постсоветском пространстве.
В Иркутске отправили в колонию сбытчика «Боярышника»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчину обокрала юная собутыльница, пока он лежал в больнице
В аптеку мужчина проник, взломав дверные запоры
Правозащитники намерены подавать кассационную жалобу по громкому делу
Он пытался сбежать от наказания
Мужчина обворовал летний домик улан-удэнцев
Тело лежало в подполье заброшенного дома больше двух недель
Мужчина предстал перед судом за незаконный оборот золота
Об этом говорится в прогнозе Рослесхоза
Арбалетчика поймали у стены колонии
На мосту столкнулись грузовик и «Жигули»
«Лексус» провалился под лёд в 15-ти метрах от берега
Мужчину осудили за дачу ложных показаний
Лес контрабандой поставлялся в Китай
На полицейского набросился мужчина с наркотиками
Он предложил 30 тысяч рублей