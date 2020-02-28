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В Иркутске отправили в колонию сбытчика «Боярышника»

В Иркутске отправили в колонию сбытчика «Боярышника»
Происшествия, 
Он пытался сбежать от наказания

27 февраля Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении 44-летнего сбытчика ядовитого «Боярышника». Он признан виновным по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

- В декабре 2016 года осуждённый и его знакомый без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций перевезли и продали одному из предпринимателей города около 2 тысяч пластиковых бутылок с концентратом для принятия ванн «боярышник», содержащим ядовитый метиловый спирт, - сообщает Генпрокуратура России.

В последующем опасный для жизни и здоровья товар был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Один из сбытчиков «Боярышника» был задержан через непродолжительное время после совершения преступления и осуждён в сентябре 2019 года к 2 годам 7 месяцам лишения свободы, а второй скрылся и находился в розыске.

Суд назначил второму сбытчику наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он оштрафован на 200 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление метанолом. В результате отравления контрафактным «Боярышником» погибли 78 человек. По количеству жертв это отравление стало самым крупным в России и на постсоветском пространстве.


суд боярышник
 
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