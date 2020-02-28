Житель Бурятии украл у соседей сейф, шкаф и мототоблок

Мужчина обворовал летний домик улан-удэнцев



В Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже в селе Вознесеновка Тарбагатайского района. Им оказался ранее 35-летний местный житель, несколько лет назад привлекавший к уголовной ответственности за кражу.



Воспользовавшись отсутствием хозяев, которые живут в Улан-Удэ, а дом в селе используют в качестве летней дачи, вор проник в кладовку и украл мотоблок, мотокосу, электростанок для заточки, оружейный сейф, металлический шкаф, инструменты. Ущерб оценивается в 48 тысяч рублей.



Украденное вор частично сдал на металлолом, частично продал. Полицейские изъяли мотокосу.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

