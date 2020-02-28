Мужчина обворовал летний домик улан-удэнцев
В Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже в селе Вознесеновка Тарбагатайского района. Им оказался ранее 35-летний местный житель, несколько лет назад привлекавший к уголовной ответственности за кражу.
Воспользовавшись отсутствием хозяев, которые живут в Улан-Удэ, а дом в селе используют в качестве летней дачи, вор проник в кладовку и украл мотоблок, мотокосу, электростанок для заточки, оружейный сейф, металлический шкаф, инструменты. Ущерб оценивается в 48 тысяч рублей.
Украденное вор частично сдал на металлолом, частично продал. Полицейские изъяли мотокосу.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у соседей сейф, шкаф и мототоблок
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