Об этом говорится в прогнозе Рослесхоза
Уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз «Авиалесоохраны» рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года.
- Согласно прогнозам, в апреле 2020 года вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности велика в восточной части Республики Тыва, южной части Республики Бурятия и Приморского края, на юге Забайкальского края и в юго-западной части Иркутской области, - говорится в сообщении.
Регионам даны поручения создать оперативные штабы, организовать контроль за выполнением профилактических противопожарных мероприятий, уточняет РИА Новости.
- Для своевременной подготовки к лесопожарному сезону 2020 года субвенции на исполнение переданных лесных полномочий были доведены регионам ещё в декабре прошлого года, – сообщил руководитель Рослесхоза Сергея Аноприенко.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году в Бурятии было зарегистрировано 598 лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составила более 226 тысяч гектаров. Первый лесной пожар произошёл 12 марта в Окинском районе, последний был зарегистрирован 17 октября в Заудинском лесничестве.
По официальным данным, в 2019 году 86% лесных пожаров были ликвидированы в первые сутки (план 65,6%).
В Бурятии ждут повышения пожарной опасности
Происшествия, Фото:
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