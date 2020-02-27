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В Чите арбалетчик пытался забросить наркотики в колонию

В Чите арбалетчик пытался забросить наркотики в колонию
Происшествия, 
Арбалетчика поймали у стены колонии

28-летнего жителя Читы поймали ночью у колонии. Он пытался перебросить через внешний периметр запретной зоны масло каннабиса весом более 23 граммов и почти 17 граммов гашиша.

У подозреваемого изъят арбалет, с помощью которого он намеревался запустить наркотики.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотические средств, совершённый в исправительном учреждении, в крупном размере.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
наркотики колония
 
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