На Селенгинском мосту в Улан-Удэ легковушка врезалась в ограждение

На мосту столкнулись грузовик и «Жигули»
Накануне около 16 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на Селенгинском мосту.
По словам очевидцев, автомобиль «Жигули» при въезде на мост выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Kia Bongo». От удара грузовик развернуло.
Легковушка продолжила движение и въехала в ограждение моста.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 февраля в Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека
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На мосту столкнулись грузовик и «Жигули»
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