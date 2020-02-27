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В Иркутске парень погиб от электрошокера полицейских

В Иркутске парень погиб от электрошокера полицейских
Происшествия, 
Следствие полагает, что сотрудники ППС превысили свои полномочия

В Иркутске 24-летний парень скончался после того, как в отношении него полицейские применили электрошокер.

Трагедия произошла в ночь на 15 февраля. Дмитрий ехал из ночного клуба домой, был нетрезв и заснул в такси. Водитель не смог его разбудить и потому обратился к проезжавшему мимо экипажу ДПС. Двое полицейских решили «разбудить» молодого человека с помощью электрошокера. В результате – острая сердечная недостаточность и смерть.

Мать погибшего надеется на объективное расследование. «Надеюсь, что правосудие свершится, виновные будут наказаны, и это станет уроком и предостережением для всех, наделённых оружием и властью», - написала она в соцсетях.

Сегодня стало известно, что те самые сотрудники уже не служат в МВД. Им предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий».

- По версии следствия, ночью 15 февраля сотрудники ППС, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении молодого человека спецсредство без достаточных на то оснований. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщило СУ СКР по Иркутской области.

Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
смерть превышение должностных полномочий полиция
 
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