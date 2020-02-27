В Иркутске парень погиб от электрошокера полицейских

Следствие полагает, что сотрудники ППС превысили свои полномочия



В Иркутске 24-летний парень скончался после того, как в отношении него полицейские применили электрошокер.



Трагедия произошла в ночь на 15 февраля. Дмитрий ехал из ночного клуба домой, был нетрезв и заснул в такси. Водитель не смог его разбудить и потому обратился к проезжавшему мимо экипажу ДПС. Двое полицейских решили «разбудить» молодого человека с помощью электрошокера. В результате – острая сердечная недостаточность и смерть.



Мать погибшего надеется на объективное расследование. «Надеюсь, что правосудие свершится, виновные будут наказаны, и это станет уроком и предостережением для всех, наделённых оружием и властью», - написала она в соцсетях.



Сегодня стало известно, что те самые сотрудники уже не служат в МВД. Им предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий».



- По версии следствия, ночью 15 февраля сотрудники ППС, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении молодого человека спецсредство без достаточных на то оснований. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщило СУ СКР по Иркутской области.



Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

