Житель Бурятии убил напарника и закопал в опилках

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Хозяин животноводческой стоянки и участковый нашли торчавшую из кучи опилок руку



26 февраля на животноводческой стоянке, расположенной в шести км от села Шанага Бичурского района Бурятии, в куче опилок нашли тело 50-летнего мужчины с многочисленными травмами головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По подозрению в убийстве задержан 52-летний напарник погибшего, с которым они вместе работали на ферме. На допросе мужчина признал вину.



По данным следствия, двое мужчин работали на животноводческой стоянке вблизи села Шанага. Вечером 24 февраля во время застолья между ними из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Один из них схватил деревянный брусок и стал им наносить удары по голове собутыльника. Мужчина упал на пол, перестал подавать признаки жизни и вскоре от полученных повреждений скончался.



Убийца лёг спать. Следующим утром он вынес тело покойного на улицу, закопал в куче опилок и замыл следы крови в доме.



26 февраля приехал хозяин фермы, которому мужчина заявил, что напарник ушёл со стоянки в неизвестном направлении, и ничего о судьбе приятеля ему неизвестно. Хозяину показались странными путаные объяснения работника. Он вызвал на ферму участкового и вместе с ним принялся обследовать стоянку. Через некоторое время они увидели руку, торчавшую из кучи опилок, и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

