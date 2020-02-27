Забайкалец угнал мотоцикл ради украденного мясо

Мужчина забрал мотоцикл, чтобы увезти мясо на продажу



Полицейским поступила оперативная информация о том, что в посёлке Харагун Забайкальского края мужчина продаёт украденное мясо. Гражданин был задержан на чабанской стоянке в Борзинском районе и доставлен в отдел полиции.



Выяснилось, что, работая сторожем в крестьянско-фермерском хозяйстве, 33-летний житель посёлка Первомайский украл 30 килограммов мяса. Для того, чтобы его увезти и продать, мужчина взял находящийся на территории КФХ мотоцикл «Рейсер 150». Продав мясо, транспорт он вернул.



Возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

