Мужчина забрал мотоцикл, чтобы увезти мясо на продажу
Полицейским поступила оперативная информация о том, что в посёлке Харагун Забайкальского края мужчина продаёт украденное мясо. Гражданин был задержан на чабанской стоянке в Борзинском районе и доставлен в отдел полиции.
Выяснилось, что, работая сторожем в крестьянско-фермерском хозяйстве, 33-летний житель посёлка Первомайский украл 30 килограммов мяса. Для того, чтобы его увезти и продать, мужчина взял находящийся на территории КФХ мотоцикл «Рейсер 150». Продав мясо, транспорт он вернул.
Возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал мотоцикл ради украденного мясо
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