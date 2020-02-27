Кража произошла в торговом центре
24 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже сотового телефона у 13-летней школьницы.
Преступление произошло в торговом центре. Неизвестный вынул мобильный из кармана куртки девочки, которая с подругами поднималась на эскалаторе. А затем, заметив в чехле гаджета банковскую карту, попытался оплатить ею товар. Денег на счёте не хватило, и он избавился от неё.
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом центре. На кадрах с места происшествия они узнали парня, который на сегодня привлекается к уголовной ответственности за карманную кражу на рынке. Здесь он на выходе украл у посетителя деньги, ущерб впоследствии возместил.
21-летний парень задержан полицейскими, у него изъят украденный гаджет. Известно, что ранее он неоднократно судим за аналогичные преступления.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ рецидивист обокрал школьницу на эскалаторе
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рецивидист сам пришёл в полицию и во всём признался
Кража произошла в торговом центре
Посетители кафе стащили куртку работника заведения
Мужчина перевёл на телефонные номера пять тысяч рублей
Пожар слишком поздно обнаружили
Водитель «Тойоты Виста» врезался в световую опору
Вероятно, мужчина совершил суицид из-за ссоры с девушкой
Вором оказался ранее судимый пассажир
Через суд ОАО «РЖД» обязали устранить нарушения закона о безопасности
На сетях Эталон-С произошла утечка
Произошла коммунальная авария
Внезапно выпавшие к вечеру осадки повлияли на дорожную обстановку в городе
Спасательная операция развернулась сегодня днём в посёлке Алексеевске Киренского района
В Иркутске видеокамеры зафиксировали дрифтеров на льду Иркутского водохранилища
Конфликт произошёл возле Дома культуры