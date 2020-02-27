В Улан-Удэ рецидивист обокрал школьницу на эскалаторе

Кража произошла в торговом центре



24 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже сотового телефона у 13-летней школьницы.



Преступление произошло в торговом центре. Неизвестный вынул мобильный из кармана куртки девочки, которая с подругами поднималась на эскалаторе. А затем, заметив в чехле гаджета банковскую карту, попытался оплатить ею товар. Денег на счёте не хватило, и он избавился от неё.



Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом центре. На кадрах с места происшествия они узнали парня, который на сегодня привлекается к уголовной ответственности за карманную кражу на рынке. Здесь он на выходе украл у посетителя деньги, ущерб впоследствии возместил.



21-летний парень задержан полицейскими, у него изъят украденный гаджет. Известно, что ранее он неоднократно судим за аналогичные преступления.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

