В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже пуховика

Двое посетителей украли пуховик сотрудника кафе, висевший на спинке стула напротив барной стойки. Мужчины заказали еду на вынос, после чего, прихватив куртку и забрав заказ, вышли из заведения. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





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В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемых в краже из кафе на улице Солнечная.европейской внешности, на вид 25-28 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см.куртки и брюки тёмные (один - в трико с надписями по бокам, второй - в синих джинсах), шапки вязаные чёрного и серого цветов, у одного из подозреваемых – рюкзак цвета хаки.При наличии какой-либо информации о молодых людях полицейские просят сообщить по телефонам: 8(914)844-67-00, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).