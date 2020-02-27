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Дом в Улан-Удэ час оставался без холодной воды

Дом в Улан-Удэ час оставался без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На сетях Эталон-С произошла утечка

Накануне, 26 февраля, в 14:00 из-за утечки воды на сетях Эталон-С по ул. Лимонова, 2а в Улан-Удэ было закрыто холодное водоснабжение. Под отключение попал один многоквартирный жилой дом по ул. Лимонова, 12.

В 14:55 холодное водоснабжение открыли, заменён вентиль на трубе. Время отключения составило 55 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Октябрьском районе города несколько улиц оставались без холодной воды из-за аварии.
отключение воды
 
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