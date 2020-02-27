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Несколько улиц Улан-Удэ оставались без холодной воды

Несколько улиц Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошла коммунальная авария

Накануне, 26 февраля, в 21:30 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения в районе пр. Строителей, 66 б, в Октябрьском районе Улан-Удэ.

В этой связи было закрыто холодное водоснабжение на один многоквартирный жилой дом по пр. Строителей, 70 б и частично частный сектор ул. Жердева, Жиримская, Братская, Саянская, Тобольская.

Сегодня в час ночи холодное водоснабжение открыли. Время отключения составило 3,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



отключение воды
 
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