Несколько улиц Улан-Удэ оставались без холодной воды

Произошла коммунальная авария



Накануне, 26 февраля, в 21:30 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения в районе пр. Строителей, 66 б, в Октябрьском районе Улан-Удэ.



В этой связи было закрыто холодное водоснабжение на один многоквартирный жилой дом по пр. Строителей, 70 б и частично частный сектор ул. Жердева, Жиримская, Братская, Саянская, Тобольская.



Сегодня в час ночи холодное водоснабжение открыли. Время отключения составило 3,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.







