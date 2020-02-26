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26 Февраля

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Улан-Удэ парализовали пробки

Улан-Удэ парализовали пробки
Происшествия, 
Внезапно выпавшие к вечеру осадки повлияли на дорожную обстановку в городе 

Сегодня вечером в центре Улан-Удэ произошло ДТП – на улице Борсоева, рядом с республиканской типографией, столкнулись грузовой и легковой автомобили. Авария парализовала движение: спровоцировала пробку. Автомобилисты пошутили, что соревнуются в скорости с пешеходами, однако сильно проигрывают в этом состязании. 


Можно отметить, что сегодня город встал в пробках. К примеру, в сторону Левого берега произошло две поломки автомобилей, которые затруднили движение. И некоторые улан-удэнцы в течение двух часов добирались до дома. 

Внезапно выпавший к вечеру снег повлиял на дорожную обстановку в столице региона.   

ДТП пробки
 
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