Улан-Удэ парализовали пробки



Сегодня вечером в центре Улан-Удэ произошло ДТП – на улице Борсоева, рядом с республиканской типографией, столкнулись грузовой и легковой автомобили. Авария парализовала движение: спровоцировала пробку. Автомобилисты пошутили, что соревнуются в скорости с пешеходами, однако сильно проигрывают в этом состязании.









Внезапно выпавший к вечеру снег повлиял на дорожную обстановку в столице региона.





Можно отметить, что сегодня город встал в пробках. К примеру, в сторону Левого берега произошло две поломки автомобилей, которые затруднили движение. И некоторые улан-удэнцы в течение двух часов добирались до дома.