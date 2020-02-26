Мужчина расправился со знакомой матери во время ссоры
35-летнему жителю города Братск Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве.
10 февраля он сбежал исправительной колонии №4, в которой отбывал наказание за кражу. Мужчина был объявлен в розыск.
По версии следствия, 14 февраля мужчина находился в квартире у знакомой своей матери. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанёс женщине множественные ножевые ранения. От полученных травм 65-летняя потерпевшая скончалась в больнице.
Мужчину поймали по «горячим следам», на допросе он дал признательные показания. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Братчанин сбежал из колонии и убил пенсионерку
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