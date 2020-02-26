В Иркутской области в лобовом ДТП погибли два человека

Ещё одна девушка-водитель получила травмы
Днём 25 февраля на 1836 километре автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Старый Китой Усольского района Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек.
41-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» двигался с сторону Иркутска со стороны города Усолье-Сибирское.
По предварительной информации, не убедившись в безопасности обгона, мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил со встречным автомобилем «Ниссан Блюберд».
В результате ДТП водитель «Мазды» и его 39-летняя пассажирка были доставлены в больницу, где скончались от полученных травм.
Водитель автомобиля «Ниссан Блюберд», 22-летняя жительница Усолья, госпитализирована в усольскую городскую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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