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25 Февраля

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В Бурятии замначальника отдела полиции поймали пьяным и уволили

В Бурятии замначальника отдела полиции поймали пьяным и уволили
Происшествия, 
Пьяного подполковника застали прямо в служебном кабинете

В Бурятии подполковник полиции «полетел» с высокой должности заместителя начальника одного из районных отделов полиции после того, как его поймали пьяным.

Всё началось с телефонного звонка на телефон доверия МВД по Бурятии. Очевидец сообщил, что около часа дня он видел пьяного водителя и продиктовал госномер. За рулём оказался как раз этот сотрудник полиции, который на тот момент был врио начальника районного отдела МВД. Врио министра внутренних дел по Бурятии Андрей Муравьёв лично поручил провести служебную проверку и доложить ему о результатах.

Сотрудники МВД выехали в райотдел. Подполковник полиции находился здесь, в служебном кабинете. Он был, очевидно, пьян: «запах алкоголя изо рта, покраснение глаз и лица», - перечисляется в рапорте. Сотруднику предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.

При этом в составленном акте подполковник написал: «Отказываюсь от прохождения освидетельствования по причине того, что считаю себя трезвым». Почему в таком случае он не отправился на проверку, история умалчивает.

После выхода замначальника отдела из отпуска ему было предложено дать объяснение по существу грубого нарушения служебной дисциплины. От дачи объяснения он вновь отказался. Вскоре был издан приказ о дисциплинарном взыскании, а затем и приказ об увольнении.

Уволенный сотрудник обратился в Советский районный суд с иском к республиканскому МВД с требованием изменить формулировку увольнения. Бывший сотрудник желал, чтобы в увольнении значилось «по собственному желанию», а не за « грубое нарушение служебной дисциплины».

Суд истцу отказал.

«Суд считает, что увольнение истца состоялось законно и обоснованно, т.к. факт грубого нарушения служебной дисциплины, выразившимся в отказе от прохождения медицинского освидетельствования, в ходе проведения служебной проверки был работодателем достоверно установлен. При этом порядок привлечения к дисциплинарной ответственности соблюден, его права в ходе проведения служебной проверки нарушены не были (…) Трудовой договор прекращён по инициативе работодателя в соответствии нормами федерального закона № 342-ФЗ обоснованно. Оснований для увольнения истца по собственной инициативе у работодателя не имелось, приказы изданы законно и на основании результатов служебной проверки. Увольнение сотрудника органов внутренних дел состоялось в соответствии нормами права. Также не имеется оснований для изменения формулировки увольнения истца», - говорится в судебном решении.

Бывший полицейский пытался обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии. 19 февраля апелляция была рассмотрена, решение оставлено без изменения. 
полиция
 
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