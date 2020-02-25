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В Бурятии ревнивый многодетный отец отправился за решётку

В Бурятии ревнивый многодетный отец отправился за решётку
Происшествия, 
Мужчина напал на приятеля из ревности

В Бурятии отец четырёх детей признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорён к реальному сроку.

Инцидент произошёл в ходе совместного распития спиртных напитков. Мужчина приревновал свою женщину к приятелю и напал на него. Пьяный ревнивец нанёс жертве множество ударов руками и ногами по голове и животу. Потерпевший был госпитализирован в больницу, он выжил, но его травмы были оценены как тяжёлые.

Осуждённый получил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Он пытался обжаловать решение районного суда, но безуспешно.

- Несмотря на доводы жалоб осуждённого и его адвоката о суровости наказания, а также о примирении с потерпевшим, наличии четырёх несовершеннолетних детей, суд апелляционной инстанции признал назначенное наказание справедливым. Отбывать назначенное наказание осуждённому подлежит в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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