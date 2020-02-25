В Бурятии ревнивый многодетный отец отправился за решётку

Мужчина напал на приятеля из ревности



В Бурятии отец четырёх детей признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорён к реальному сроку.



Инцидент произошёл в ходе совместного распития спиртных напитков. Мужчина приревновал свою женщину к приятелю и напал на него. Пьяный ревнивец нанёс жертве множество ударов руками и ногами по голове и животу. Потерпевший был госпитализирован в больницу, он выжил, но его травмы были оценены как тяжёлые.



Осуждённый получил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Он пытался обжаловать решение районного суда, но безуспешно.



- Несмотря на доводы жалоб осуждённого и его адвоката о суровости наказания, а также о примирении с потерпевшим, наличии четырёх несовершеннолетних детей, суд апелляционной инстанции признал назначенное наказание справедливым. Отбывать назначенное наказание осуждённому подлежит в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



