В Улан-Удэ школьник украл телефон одноклассника

Кражу он совершил во время урока физкультуры



Сотрудники полиции Улан-Удэ раскрыли кражу телефона в школе. Подозреваемым оказался 17-летний школьник. Он украл мобильный, оставленный одноклассником на подоконнике на время урока физкультуры. Ущерб составил около шести тысяч рублей.



Ранее в поле зрения правоохранительных органов подросток не попадал.



Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже. Решается вопрос о постановке ученика на профилактический учёт в ПДН, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

