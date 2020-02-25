Кражу он совершил во время урока физкультуры
Сотрудники полиции Улан-Удэ раскрыли кражу телефона в школе. Подозреваемым оказался 17-летний школьник. Он украл мобильный, оставленный одноклассником на подоконнике на время урока физкультуры. Ущерб составил около шести тысяч рублей.
Ранее в поле зрения правоохранительных органов подросток не попадал.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже. Решается вопрос о постановке ученика на профилактический учёт в ПДН, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ школьник украл телефон одноклассника
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