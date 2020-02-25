В Улан-Удэ повар суши-бара обокрал компьютерный клуб

Работники клуба удерживали вора до приезда полиции



23 февраля в Октябрьский отдел полиции поступило сообщение от администратора компьютерного клуба о том, что посетитель украл компьютерную мышь, клавиатуру и наушники. Ущерб составил более 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Как выяснилось, кражу совершил 20-летний нетрезвый парень. После кражи он вернулся в тот самый компьютерный клуб, так как забыл оставленный «на зарядке» телефон. Работники клуба его остановили и удерживали до приезда полиции.



Украденное имущество вор перед возвращением в заведение спрятал на улице. Впоследствии вещи были изъяты. Полицейским молодой человек пояснил, что компьютерными принадлежностями он планировал пользоваться дома.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Парень работает поваром в одном из суши-баров.



Возбуждено уголовное дело за кражу.

