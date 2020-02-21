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Иркутянин укусил и ограбил девушку

Иркутянин укусил и ограбил девушку
Происшествия, 
Нападавший получил четыре года лишения свободы в колонии строгого режима

В Иркутске вынесен приговор в отношении ранее судимого иркутянина, который освободился из мест лишения свободы в конце декабря 2018 года, однако уже через полгода вновь совершил преступление.

В конце лета 2019 года днём мужчина увидел девушку, которая, идя по улице, разговаривала по сотовому телефону. Мужчина подошел к ней сзади, схватил рукой за шею и толкнул в спину, отчего девушка упала на забор. Затем он приставил к её левой щеке нож и сказал, что порежет ей лицо, если она не отдаст телефон.

Испугавшись, девушка попыталась вырваться, звать на помощь. Убежать не удалось, нападавший укусил её за плечо и вырвал из рук телефон марки iPhone 7 Plus стоимостью 17 450 рублей.

Продолжая удерживать нож возле её горла, преступник резким движением своей руки сорвал с шеи золотую цепь с подвеской, стоимостью 39 тысяч рублей. После попытался скрыться с места, но, услышав, как девушка стала громко кричать и звать на помощь, подбежал к ней и кулаком ударил по губам. Несмотря на это, все-таки был задержан очевидцами.

В судебном заседании подсудимый вину признал, суду показал, что преступление совершил, так как нуждался в деньгах для приобретения наркотиков.

Приговором суда мужчине назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.


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