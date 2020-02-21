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В Улан-Удэ участник ДТП переодевался прямо на месте аварии

В Улан-Удэ участник ДТП переодевался прямо на месте аварии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кроме того, у мужчины были разные ботинки на ногах

В Улан-Удэ на Саянах произошло ДТП. Прибывший на место аварийный комиссар удивился тому, как выглядел виновник аварии – тот был в разных ботинках.

- ДТП произошло сегодня днём на Саянах! Toyota Fielder, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с «Тойотой Короллой»! Прибыв на место ДТП, мне показалось, что водитель Toyota Fielder находится в состоянии алкогольного опьянения, однако, разобравшись в ситуации, стало ясно, что водитель Toyota Fielder покинул медицинское учреждение и направлялся домой! Почему он был в разных ботинках мне невдомёк, плюс, он был одет в странную одежду и переодевался прямо на ДТП! –написал аварийный комиссар Батыр Артыков в Instagram.

На видео, размещённом в соцсети, один из горожан говорит, что участник происшествия – инвалид.

Пользователи посочувствовали мужчине, предположив, что он, скорее всего, недавно перенёс инсульт.
ДТП
 
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