В Улан-Удэ участник ДТП переодевался прямо на месте аварии

Кроме того, у мужчины были разные ботинки на ногах



В Улан-Удэ на Саянах произошло ДТП. Прибывший на место аварийный комиссар удивился тому, как выглядел виновник аварии – тот был в разных ботинках.



- ДТП произошло сегодня днём на Саянах! Toyota Fielder, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с «Тойотой Короллой»! Прибыв на место ДТП, мне показалось, что водитель Toyota Fielder находится в состоянии алкогольного опьянения, однако, разобравшись в ситуации, стало ясно, что водитель Toyota Fielder покинул медицинское учреждение и направлялся домой! Почему он был в разных ботинках мне невдомёк, плюс, он был одет в странную одежду и переодевался прямо на ДТП! –написал аварийный комиссар Батыр Артыков в Instagram.



На видео, размещённом в соцсети, один из горожан говорит, что участник происшествия – инвалид.



Пользователи посочувствовали мужчине, предположив, что он, скорее всего, недавно перенёс инсульт.

