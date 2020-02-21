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Жительница Иркутской области устроила наркопритон

Жительница Иркутской области устроила наркопритон
Происшествия, 
Ей грозит до четырёх лет лишения свободы

В Саянске полицейские пресекли деятельность наркопритона, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

46-летняя местная жительница с декабря 2019 года предоставляла наркоманам свою квартиру. За это женщина получала наркотики для собственного потребления.

В её жилище полицейские изъяли приспособления, предназначенные для употребления запрещённых веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде 4 лет лишения свободы.



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